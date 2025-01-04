Над Брянской областью сбили ещё четыре дрона ВСУ
Губернатор Богомаз: Силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью
Над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз 4 января в 06:09 по московскому времени.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре БПЛА самолётного типа», — написал Богомаз в своём телеграм-канале.
Пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы. Богомаз поблагодарил ПВО за защиту.
Напомним, ранее сегодня Богомаз сообщил об уничтожении одного дрона ВСУ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений тогда также не было выявлено.
ТАСС / Николай Гынгазов