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Регион
4 января, 03:16

Над Брянской областью сбили ещё четыре дрона ВСУ

Губернатор Богомаз: Силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью

Над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз 4 января в 06:09 по московскому времени.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре БПЛА самолётного типа», — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы. Богомаз поблагодарил ПВО за защиту.

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Напомним, ранее сегодня Богомаз сообщил об уничтожении одного дрона ВСУ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений тогда также не было выявлено.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
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