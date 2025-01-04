Над Брянской областью сбили ещё четыре дрона ВСУ

Над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз 4 января в 06:09 по московскому времени.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре БПЛА самолётного типа», — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы. Богомаз поблагодарил ПВО за защиту.