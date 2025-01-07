«Идите до конца!»: Истекающий кровью российский боец записал предсмертное видео, но выжил
Записавшего предсмертное обращение бойца ВС РФ вытащили живым с поля боя
Российский боец с позывным Ягуар записал предсмертное обращение с поля боя после тяжёлого ранения. Военный был уверен, что погибнет, однако был спасён. Видео солдата полявилось в телеграм-канале «Пионер запаса».
Записавшего предсмертное обращение бойца вытащили живым с поля боя. Видео © Telegram / Пионер запаса
Ягуар был тяжело ранен в ходе атаки. Истекающий кровью боец был уверен, что погибнет: он считал, что эвакуационная группа не сможет до него добраться. Обессиленный солдат решил записать видеообращение к своим товарищам, в котором призвал их не сдаваться.
«Парни, не сдавайтесь, идите до конца! Мы не просто так жизни отдаём. Джамбо, братья», — сказал боец.
Однако спустя время стало известно, что военного смогли вывезти с поля боя. Сейчас он проходит лечение, его состояние стабилизировалось.
А недавно в Сети появилось видео рукопашной схватки российского бойца с ВСУшником. В последние минуты жизни украинский солдат вступил в бой с военным ВС РФ и проиграл, успев назвать российского штурмовика лучшим бойцом в мире. Россиянин Андрей Григорьев был ранен, но выжил. Жизнь ему спас нож, который был изготовлен в его родных краях. После схватки на военнослужащего ВС РФ вышли ещё шесть противников, двоих из них ему удалось ликвидировать.
VK / Минобороны РФ