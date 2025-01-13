Российские войска оставили ВСУ без доступа к важному участку трассы в ДНР

Российские войска отрезали автомобильную трассу из Димитрова (украинское название — Мирноград) в Константиновку в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.

«Трасса из Димитрова в Константиновку перерезана в районе Малиновки», — сообщили в силовых структурах.

Сообщается, что положение дел на этом участке фронта ощутимо бьёт по логистике группировки ВСУ в Димитрове и окрестностях. Помимо этого, в обозримом будущем это негативно скажется на ситуации в Красноармейске (украинское название — Покровск).