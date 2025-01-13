Российские войска оставили ВСУ без доступа к важному участку трассы в ДНР
ТАСС: ВС России перерезали трассу Димитров — Константиновка
Российские войска отрезали автомобильную трассу из Димитрова (украинское название — Мирноград) в Константиновку в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.
«Трасса из Димитрова в Константиновку перерезана в районе Малиновки», — сообщили в силовых структурах.
Сообщается, что положение дел на этом участке фронта ощутимо бьёт по логистике группировки ВСУ в Димитрове и окрестностях. Помимо этого, в обозримом будущем это негативно скажется на ситуации в Красноармейске (украинское название — Покровск).
Ранее российские солдаты из числа группировки войск «Север» уничтожили спутниковый терминал связи Starlink подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Удар был нанесён боевым дроном.
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