Точное попадание: Российские военные уничтожили терминал связи Starlink ВСУ под Харьковом

Российские военнослужащие из числа группировки войск «Север» уничтожили спутниковый терминал связи Starlink подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Видео уничтожения Starlink показало Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили спутниковый терминал связи Starlink под Харьковом. Видео © Минобороны России

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в зоне проведения СВО в Харьковской области был обнаружен спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на терминал связи», — указано в сообщении.

В Минобороны уточнили, что оператор боевого беспилотника, выждав подходящий момент и умело управляя дроном, точным попаданием уничтожил терминал связи военных ВСУ. Это зафиксировали средства объективного контроля.