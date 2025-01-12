Точное попадание: Российские военные уничтожили терминал связи Starlink ВСУ под Харьковом
Минобороны: ВС РФ уничтожили терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области
Российские военнослужащие из числа группировки войск «Север» уничтожили спутниковый терминал связи Starlink подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Видео уничтожения Starlink показало Минобороны РФ.
ВС РФ уничтожили спутниковый терминал связи Starlink под Харьковом. Видео © Минобороны России
«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в зоне проведения СВО в Харьковской области был обнаружен спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на терминал связи», — указано в сообщении.
В Минобороны уточнили, что оператор боевого беспилотника, выждав подходящий момент и умело управляя дроном, точным попаданием уничтожил терминал связи военных ВСУ. Это зафиксировали средства объективного контроля.
А ранее Life.ru писал, что в России разработали систему «Калинка», которая способна вычислять сигналы Starlink в зоне СВО. Устройство позволяет на дистанции до 15 км обнаружить безэкипажный катер, настигнуть и поразить при помощи пулемёта.
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