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12 января, 12:28

Точное попадание: Российские военные уничтожили терминал связи Starlink ВСУ под Харьковом

Минобороны: ВС РФ уничтожили терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие из числа группировки войск «Север» уничтожили спутниковый терминал связи Starlink подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Видео уничтожения Starlink показало Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили спутниковый терминал связи Starlink под Харьковом. Видео © Минобороны России

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в зоне проведения СВО в Харьковской области был обнаружен спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в лесистой местности. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на терминал связи», — указано в сообщении.

В Минобороны уточнили, что оператор боевого беспилотника, выждав подходящий момент и умело управляя дроном, точным попаданием уничтожил терминал связи военных ВСУ. Это зафиксировали средства объективного контроля.

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А ранее Life.ru писал, что в России разработали систему «Калинка», которая способна вычислять сигналы Starlink в зоне СВО. Устройство позволяет на дистанции до 15 км обнаружить безэкипажный катер, настигнуть и поразить при помощи пулемёта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / The Bold Bureau

Дарья Нарыкова
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