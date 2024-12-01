Операторы БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожили станцию связи Starlink ВСУ

Операторы беспилотников группировки войск «Днепр» ликвидировали в Запорожской области станцию связи Starlink, используемую Вооружёнными силами Украины, а также несколько блиндажей противника. Об этом рассказал офицер разведподразделения 58-й общевойсковой армии с позывным Весёлый.

Он сообщил, что станция связи была обнаружена в ходе разведки, после чего расчёт FPV-дрона первым лишил противника связи. Далее по объекту и замаскированной траншее, ведущей к Starlink, начали работать операторы дронов и артиллерия.

«В первую очередь мы стараемся лишать противника средств связи и наблюдения. Связь — это самое необходимое на фронте для взаимодействия и принятия быстрых тактических решений. Они остаются без связи, и совместно с расчётами артиллерии и FPV мы их уничтожаем», — добавил офицер.