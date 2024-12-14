Как тебе такое, Илон Маск?! Русская «Калинка» начнёт перехватывать сигналы спутников Starlink на СВО

Российская система мониторинга «Калинка», способная обнаруживать и определять местоположение сигналов спутниковых систем связи, включая Starlink, сейчас проходит боевые испытания. Об этом рассказал председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.

«Специальный пеленгатор «Калинка» позволяет на дистанции до 15 км обнаружить безэкипажный катер, настигнуть и поразить при помощи пулемёта. Налажено мелкосерийное производство, изделие проходит апробацию в боевых условиях», — сказал Безруков на XXII съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия».

Он представил на стенде организации улучшенную версию гидроцикла с установленной турелью для крупнокалиберного пулемёта. По его словам, система «Калинка» также может быть установлена катера и вертолёты. Кроме того, пеленгатор способен использоваться для определения местоположения стационарных узлов связи Starlink «на земле» в зоне СВО.