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Регион
14 декабря, 10:24

Как тебе такое, Илон Маск?! Русская «Калинка» начнёт перехватывать сигналы спутников Starlink на СВО

В РФ разработали систему «Калинка», вычисляющую сигналы Starlink в зоне СВО

Российская система мониторинга «Калинка», способная обнаруживать и определять местоположение сигналов спутниковых систем связи, включая Starlink, сейчас проходит боевые испытания. Об этом рассказал председатель правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.

«Специальный пеленгатор «Калинка» позволяет на дистанции до 15 км обнаружить безэкипажный катер, настигнуть и поразить при помощи пулемёта. Налажено мелкосерийное производство, изделие проходит апробацию в боевых условиях», — сказал Безруков на XXII съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия».

Он представил на стенде организации улучшенную версию гидроцикла с установленной турелью для крупнокалиберного пулемёта. По его словам, система «Калинка» также может быть установлена катера и вертолёты. Кроме того, пеленгатор способен использоваться для определения местоположения стационарных узлов связи Starlink «на земле» в зоне СВО.

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Ранее Life.ru сообщал, что самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос», являющееся новейшим продуктом российских инженеров, уже успешно протестировано в зоне СВО. В результате испытаний было принято решение оборудовать технику системами противодействия ударным беспилотникам. При доработке будет учтён фронтовой опыт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Александра Мышляева
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