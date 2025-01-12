Минобороны показало, как Су-35 прикрывают ВКС во время ударов по ВСУ в курском приграничье

Экипажи Су-35С прикрыли российские самолёты и вертолёты при нанесении авиаударов по подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Видео работы многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС России показало Минобороны РФ.

Экипажи истребителей Су-35С прикрыли ВКС при нанесении авиаударов по технике ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, самолёт с помощью комплекса авиационного вооружения обнаружил объекты ПВО украинских войск.