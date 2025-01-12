Минобороны показало, как Су-35 прикрывают ВКС во время ударов по ВСУ в курском приграничье
МО: Экипаж Су-35С ВС РФ обнаружил объекты украинской ПВО в Курской области
Экипажи Су-35С прикрыли российские самолёты и вертолёты при нанесении авиаударов по подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Видео работы многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС России показало Минобороны РФ.
Экипажи истребителей Су-35С прикрыли ВКС при нанесении авиаударов по технике ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ», — говорится в сообщении.
Кроме того, самолёт с помощью комплекса авиационного вооружения обнаружил объекты ПВО украинских войск.
А ранее Life.ru рассказывал, что экипаж вертолёта Ка-52М «Аллигатор» ВС России нанёс удар по опорному пункту ВС Украины в Курской области. Кадры результативного боевого вылета российских специалистов показало Минобороны РФ.
Тelegram / Минобороны России