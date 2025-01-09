Винтокрылый хищник ВС РФ «полакомился» опорником ВСУ в Курской области

Экипаж российского вертолёта Ка-52М «Аллигатор» нанёс удар по опорному пункту ВС Украины на территории Курской области, поразив скопление живой силы и бронетехнику противника. Кадры результативного боевого вылета наших асов появились в Telegram-канале Минобороны РФ.

Ролик стартует со взлёта винтокрылой машины, вооружённой неуправляемыми авиаракетами и ПТРК «Вихрь». По достижении нужных координат вертолёт делает несколько залпов с кабрирования и успешно возвращается на аэродром.

Ранее стало известно, что потери ВСУ с начала атаки на Курскую область составили более 50 тысяч солдат и офицеров. Также украинские боевики лишились почти 300 танков, свыше 200 БМП и суммарно около 3 тысяч бронемашин и автомобилей.