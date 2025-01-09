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Регион
9 января, 03:53

Винтокрылый хищник ВС РФ «полакомился» опорником ВСУ в Курской области

МО показало кадры уничтожения опорника ВСУ экипажем Ка-52М «Аллигатор»

Экипаж российского вертолёта Ка-52М «Аллигатор» нанёс удар по опорному пункту ВС Украины на территории Курской области, поразив скопление живой силы и бронетехнику противника. Кадры результативного боевого вылета наших асов появились в Telegram-канале Минобороны РФ.

Ролик стартует со взлёта винтокрылой машины, вооружённой неуправляемыми авиаракетами и ПТРК «Вихрь». По достижении нужных координат вертолёт делает несколько залпов с кабрирования и успешно возвращается на аэродром.

Работа экипажа Ка-52М. Видео © Telegram / Минобороны России

Раскрыта цель наступления ВСУ в Курской области
Раскрыта цель наступления ВСУ в Курской области

Ранее стало известно, что потери ВСУ с начала атаки на Курскую область составили более 50 тысяч солдат и офицеров. Также украинские боевики лишились почти 300 танков, свыше 200 БМП и суммарно около 3 тысяч бронемашин и автомобилей.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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