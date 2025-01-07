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Регион
7 января, 10:15
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Раскрыта цель наступления ВСУ в Курской области

ТАСС: Штурм ВСУ в Курской области был направлен на захват Большого Солдатского

Командование ВСУ отправляло войска на штурм в Курскую область с главной целью — занять село Большое Солдатское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Командование ВСУ ставило перед ними задачу по оккупации села Большое Солдатское. Но бойцы группировки «Север» нанесли мощное огневое поражение», — сказал собеседник агентства, пояснив, что данные подтверждаются допросами пленных.

ВСУ бросили уголовников на штурм позиций ВС России под Курском
ВСУ бросили уголовников на штурм позиций ВС России под Курском

Напомним, что ВСУ утром 5 января попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако ВС РФ успешно отбили контратаки. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о кладбище военной техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. Сообщили, что украинские войска перед контратаками под Курском отправили шар-террорист в разведку боем. Минобороны России накануне доложило об остановке украинской атаки. После неудачной попытки в очередной раз дестабилизировать обстановку в РФ Зеленский заявил о готовности к диалогу. А военные ВСУ начали массово сдаваться в плен под Курском.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Николай Рюмин
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