Раскрыта цель наступления ВСУ в Курской области
ТАСС: Штурм ВСУ в Курской области был направлен на захват Большого Солдатского
Командование ВСУ отправляло войска на штурм в Курскую область с главной целью — занять село Большое Солдатское. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Командование ВСУ ставило перед ними задачу по оккупации села Большое Солдатское. Но бойцы группировки «Север» нанесли мощное огневое поражение», — сказал собеседник агентства, пояснив, что данные подтверждаются допросами пленных.
Напомним, что ВСУ утром 5 января попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако ВС РФ успешно отбили контратаки. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о кладбище военной техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. Сообщили, что украинские войска перед контратаками под Курском отправили шар-террорист в разведку боем. Минобороны России накануне доложило об остановке украинской атаки. После неудачной попытки в очередной раз дестабилизировать обстановку в РФ Зеленский заявил о готовности к диалогу. А военные ВСУ начали массово сдаваться в плен под Курском.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin