С момента атаки на Курскую область украинские войска потеряли в регионе более 50 тысяч солдат. Такие данные привели в Минобороны РФ.

«Противник потерял более 50 120 военнослужащих, 294 танка, 217 боевых машин пехоты, 160 бронетранспортёров, 1 515 боевых бронированных машин, 1 430 автомобилей, 347 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США», — сказали в военном ведомстве.