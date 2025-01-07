Эвакуационный отряд ВСУ оставил раненых сослуживцев умирать в поле в Курской области. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные избавились от двух раненых бойцов, выбросив их из машины на открытой местности.

Разведчики группировки войск «Север» зафиксировали этот инцидент. Они заметили, как группа противника на двух автомобилях выдвинулась к своим позициям, после чего из одной машины выбросили раненых. Коц также показал видео инцидента.

Эвакуационный отряд ВСУ оставил раненых сослуживцев умирать в поле в Курской области. Видео © Telegram/Kotsnews