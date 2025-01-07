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Регион
7 января, 18:57

Военкор Коц показал, как ВСУшники бросили своих раненых умирать под Курском

Коц: Эвакуационная группа ВСУ бросила своих раненых в поле под Курском

Эвакуационный отряд ВСУ оставил раненых сослуживцев умирать в поле в Курской области. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные избавились от двух раненых бойцов, выбросив их из машины на открытой местности.

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Разведчики группировки войск «Север» зафиксировали этот инцидент. Они заметили, как группа противника на двух автомобилях выдвинулась к своим позициям, после чего из одной машины выбросили раненых. Коц также показал видео инцидента.

Эвакуационный отряд ВСУ оставил раненых сослуживцев умирать в поле в Курской области. Видео © Telegram/Kotsnews

Ранее стало известно, что более половины личного состава 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ в приграничье Курской области составляют бывшие заключенные. Эти данные подтвердили украинские военные, попавшие в плен к российским войскам.

Напомним, что утром 5 января ВСУ попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако российские военные успешно отразили эти атаки.

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Telegram/Zelenskiy / Official

Лия Мурадьян
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