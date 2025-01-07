Военкор Коц показал, как ВСУшники бросили своих раненых умирать под Курском
Коц: Эвакуационная группа ВСУ бросила своих раненых в поле под Курском
Эвакуационный отряд ВСУ оставил раненых сослуживцев умирать в поле в Курской области. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные избавились от двух раненых бойцов, выбросив их из машины на открытой местности.
Разведчики группировки войск «Север» зафиксировали этот инцидент. Они заметили, как группа противника на двух автомобилях выдвинулась к своим позициям, после чего из одной машины выбросили раненых. Коц также показал видео инцидента.
Эвакуационный отряд ВСУ оставил раненых сослуживцев умирать в поле в Курской области. Видео © Telegram/Kotsnews
Ранее стало известно, что более половины личного состава 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ в приграничье Курской области составляют бывшие заключенные. Эти данные подтвердили украинские военные, попавшие в плен к российским войскам.
Напомним, что утром 5 января ВСУ попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако российские военные успешно отразили эти атаки.
Telegram/Zelenskiy / Official