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7 января, 11:09

Бросили на убой: Бойцы ВСУ сдались в плен в Курской области после провала

В Курской области 13 бойцов ВСУ сдались в плен после неудачной контратаки

В Курской области в окрестностях хутора Бердин 13 украинских солдат сдались в плен российским военнослужащим. Как сообщает журналист телеканала «Звезда» Роман Закурдаев, это все оставшиеся бойцы ВСУ, которые входили в состав группы, организовавшей попытку прорыва.

Военные ВСУ сообщили, что командование их бросило на убой. Видео © Telegram / Zvezdanews

Все пленные уверяют, что командование бросило их на верную гибель несмотря на то, что в группе было много раненых.

«Нас начали обстреливать при подъезде. У нас было много «трёхсотых». Нам сказали ждать до «ранку»... Мы ехали туда, не зная куда. Сказали занять село и держать круговую оборону и всё...», — рассказали украинцы.

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Ранее стало известно, что утром 5 января бойцы ВСУ попытались пересечь границу с Россией в Курской области. Однако российским войскам удалось отразить атаку украинских формирований.

Обложка ©

Telegram / Zvezdanews

Ольга Сливченко
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