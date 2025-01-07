Бросили на убой: Бойцы ВСУ сдались в плен в Курской области после провала
В Курской области 13 бойцов ВСУ сдались в плен после неудачной контратаки
В Курской области в окрестностях хутора Бердин 13 украинских солдат сдались в плен российским военнослужащим. Как сообщает журналист телеканала «Звезда» Роман Закурдаев, это все оставшиеся бойцы ВСУ, которые входили в состав группы, организовавшей попытку прорыва.
Военные ВСУ сообщили, что командование их бросило на убой. Видео © Telegram / Zvezdanews
Все пленные уверяют, что командование бросило их на верную гибель несмотря на то, что в группе было много раненых.
«Нас начали обстреливать при подъезде. У нас было много «трёхсотых». Нам сказали ждать до «ранку»... Мы ехали туда, не зная куда. Сказали занять село и держать круговую оборону и всё...», — рассказали украинцы.
Ранее стало известно, что утром 5 января бойцы ВСУ попытались пересечь границу с Россией в Курской области. Однако российским войскам удалось отразить атаку украинских формирований.
Telegram / Zvezdanews