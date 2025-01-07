Бросили на убой: Бойцы ВСУ сдались в плен в Курской области после провала

В Курской области в окрестностях хутора Бердин 13 украинских солдат сдались в плен российским военнослужащим. Как сообщает журналист телеканала «Звезда» Роман Закурдаев, это все оставшиеся бойцы ВСУ, которые входили в состав группы, организовавшей попытку прорыва.

Военные ВСУ сообщили, что командование их бросило на убой. Видео © Telegram / Zvezdanews

Все пленные уверяют, что командование бросило их на верную гибель несмотря на то, что в группе было много раненых.