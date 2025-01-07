Российские бойцы продолжают успешно выполнять задачи в зоне спецоперации на Украине. Как рассказали в Минобороны РФ, на этот раз отличились военные группировки войск «Запад», которые за сутки отразили две контратаки ВСУ.

В результате слаженных действий наших бойцов украинские силы потеряли 580 военных, а также немецкую САУ Panzerhaubitze 2000. Вместе с этим они уничтожили станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42, четыре станции радиоэлектронной борьбы «Хортица», «Буковель-AD», «Анклав», и склад боеприпасов.