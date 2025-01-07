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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 января, 09:32

Бойцы «Запада» за сутки отразили две контратаки, ВСУ лишились более 500 солдат

Российские бойцы продолжают успешно выполнять задачи в зоне спецоперации на Украине. Как рассказали в Минобороны РФ, на этот раз отличились военные группировки войск «Запад», которые за сутки отразили две контратаки ВСУ.

В результате слаженных действий наших бойцов украинские силы потеряли 580 военных, а также немецкую САУ Panzerhaubitze 2000. Вместе с этим они уничтожили станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42, четыре станции радиоэлектронной борьбы «Хортица», «Буковель-AD», «Анклав», и склад боеприпасов.

Солдаты ВСУ массово сдались в плен в Курской области
Солдаты ВСУ массово сдались в плен в Курской области

Ранее бойцы группы «Аида» спецназа «Ахмат» представили забавные кадры, запечатлевшие бегство украинских военнослужащих после неудачной попытки контрнаступления в Курской области. На видео видно подбитую боевую бронированную машину противника в районе хутора Бердина и уходящий экипаж.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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