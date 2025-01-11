Российские «сушки» сожгли авиабомбами ФАБ-500 норы ВСУ в Запорожье

Российские истребители сбросили авиабомбы ФАБ-500 на живую силу ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об ударах сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Минувшей ночью наша фронтовая авиация нанесла массированный удар ФАБами-500 по скоплению бронетехники и живой силы ВСУ в оккупированной ими части Запорожской области», — рассказал он РИА «Новости».

Бомбы прилетели в пункты временной дислокации на Ореховском направлении Запорожского фронта и в юго-восточном пригороде Запорожья.