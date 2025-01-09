Российские «сушки» вскрыли загашник ВСУ в Курской области

Истребители Су-35С российских Воздушно-космических сил обеспечили защиту авиации и вертолётов, которые атаковали бронетехнику и войска ВСУ в Курской области, а также выявили позиции противовоздушной обороны противника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Су-35 обнаружили украинские объекты ПВО под Курском. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ», — отметили в оборонном ведомстве.