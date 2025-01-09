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9 января, 17:08

Российские «сушки» вскрыли загашник ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-35 обнаружили украинские объекты ПВО в Курской области

Истребители Су-35С российских Воздушно-космических сил обеспечили защиту авиации и вертолётов, которые атаковали бронетехнику и войска ВСУ в Курской области, а также выявили позиции противовоздушной обороны противника. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Су-35 обнаружили украинские объекты ПВО под Курском. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ», отметили в оборонном ведомстве.

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Ранее Life.ru сообщал, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских ВС РФ атаковали военную инфраструктуру противника в зоне специальной военной операции. По данным Минобороны, в результате этих ударов были уничтожены военные аэродромы, производственные помещения, склады с беспилотниками, а также живая сила противника.

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Telegram / Минобороны РФ

Александра Мышляева
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