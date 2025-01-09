Хинштейн опроверг версию с возгоранием «Куриного Царства» из-за дронов ВСУ

Пожар в корпусах птицефабрики АО «Куриное Царство» в Курской области произошёл, по предварительным данным, из-за возгорания проводки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, отметив, что информация о том, что огонь вспыхнул из-за удара украинского беспилотника, не подтвердилась.

«Распространённая рядом ТГ-каналов информация о том, что причиной пожара стал удар беспилотника ВСУ — пока подтверждения не находит. По предварительным данным, наиболее вероятная версия — возгорание электропроводки, однако окончательно на этот вопрос смогут ответить специалисты по итогам комиссии. Ранее на этой фабрике уже происходили пожары», — написал Хинштейн у себя в телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что пожарные успешно справляются с огнём. Им удалось предотвратить возгорание большинства зданий птицефабрики и оперативно эвакуировать сотрудников из опасной зоны. По его указанию на место выехал временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Сергей Стародубцев. Хинштейн добавил, что на данный момент известно об одном пострадавшем — 40-летнем работнике предприятия, — которого с ожогами рук срочно доставляют в областную клиническую больницу.