Столб дыма сняли над курским «Куриным Царством» после атаки ВСУ
ПВО сбила дроны ВСУ при попытке атаковать «Куриное Царство» под Курском
Украинские военные попытались нанести при помощи дронов удар по предприятию «Черкизово Куриное Царство» в Курской области, которое является одним из лидеров российского рынка по выпуску охлаждённого и замороженного мяса птицы. Система ПВО уничтожила все вражеские цели. Об этом пишет Mash.
ВСУ атаковали завод в Курской области. Видео © Telegram / Mash
По предварительной информации, обломки сбитых аппаратов упали на территорию предприятия, после чего вспыхнул пожар. Пострадал один человек, у него зафиксированы ожоги рук. Поднявшийся столб дыма успели снять на видео очевидцы.
Ранее сообщалось, что супружеская пара получила ранения при ударе FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области. Момент вражеской атаки опубликовал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лиц.
Telegram / Zelenskiy / Official