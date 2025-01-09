Столб дыма сняли над курским «Куриным Царством» после атаки ВСУ

Украинские военные попытались нанести при помощи дронов удар по предприятию «Черкизово Куриное Царство» в Курской области, которое является одним из лидеров российского рынка по выпуску охлаждённого и замороженного мяса птицы. Система ПВО уничтожила все вражеские цели. Об этом пишет Mash.

ВСУ атаковали завод в Курской области. Видео © Telegram / Mash

По предварительной информации, обломки сбитых аппаратов упали на территорию предприятия, после чего вспыхнул пожар. Пострадал один человек, у него зафиксированы ожоги рук. Поднявшийся столб дыма успели снять на видео очевидцы.