ВС РФ нанесли удал по военным аэродромам и цехам сборки беспилотников ВСУ
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Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок Вооружённых Сил РФ нанесли удары в зоне СВО по военной инфраструктуре противника.
Согласно сводке Министерства обороны Российской Федерации, в результате были поражены военные аэродромы, сборочные цеха, места хранения беспилотников, а также скопления личного состава и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах.
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