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9 января, 09:26

ВС РФ нанесли удал по военным аэродромам и цехам сборки беспилотников ВСУ

Обложка © Midjourney / Life.ru

Обложка © Midjourney / Life.ru

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок Вооружённых Сил РФ нанесли удары в зоне СВО по военной инфраструктуре противника.

Согласно сводке Министерства обороны Российской Федерации, в результате были поражены военные аэродромы, сборочные цеха, места хранения беспилотников, а также скопления личного состава и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах.

Сводки СВО. ВСУ бегут под Бердином, Армия России продвигается к Славянску, киевские командиры приказали дезертировать, 9 января
Сводки СВО. ВСУ бегут под Бердином, Армия России продвигается к Славянску, киевские командиры приказали дезертировать, 9 января

Ранее украинские боевики потеряли 15 беспилотников при попытке атаковать объекты на территории России в ночь на 9 января.

Марина Фещенко
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