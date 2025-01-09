ВС РФ нанесли удал по военным аэродромам и цехам сборки беспилотников ВСУ

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок Вооружённых Сил РФ нанесли удары в зоне СВО по военной инфраструктуре противника.

Согласно сводке Министерства обороны Российской Федерации, в результате были поражены военные аэродромы, сборочные цеха, места хранения беспилотников, а также скопления личного состава и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах.