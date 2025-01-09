В Минобороны отчитались об уничтожении 15 дронов ВСУ за ночь

Украинские боевики потеряли 15 беспилотников при попытке атаковать объекты на территории России в ночь на 9 января. О результатах работы наших зенитчиков доложили в Минобороны РФ.

Системы ПВО сработали в трёх регионах. Над территорией Краснодарского края удалось сбить девять БПЛА противника, ещё пять дронов рухнули в Белгородчине, а один — в Брянской области.