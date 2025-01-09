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Регион
9 января, 04:38

В Минобороны отчитались об уничтожении 15 дронов ВСУ за ночь

Украинские боевики потеряли 15 беспилотников при попытке атаковать объекты на территории России в ночь на 9 января. О результатах работы наших зенитчиков доложили в Минобороны РФ.

Системы ПВО сработали в трёх регионах. Над территорией Краснодарского края удалось сбить девять БПЛА противника, ещё пять дронов рухнули в Белгородчине, а один — в Брянской области.

Украинские БПЛА совершили налёт на Белгородскую область, повредив дома и ЛЭП
Украинские БПЛА совершили налёт на Белгородскую область, повредив дома и ЛЭП

Напомним, что прошлой ночью ВС Украины запустили в направлении России вдвое больше беспилотников. В результате падения обломков одного из БПЛА в Энгельсе загорелся промышленный объект. В процессе ликвидации пожара погибли два сотрудника МЧС.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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