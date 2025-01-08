Украинские БПЛА совершили налёт на Белгородскую область, повредив дома и ЛЭП

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и его окрестностями, успешно перехватив несколько украинских беспилотников. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, пострадавших в результате происшествия нет.

По словам чиновника, падение обломков одного из сбитых дронов в столице региона привело к повреждениям: в многоквартирном доме пробита кровля и разрушен потолок в одной из квартир. В селе Крутой Лог Белгородского района обломки другого беспилотника нанесли ущерб частному домовладению. Повреждены автомобиль, окна и линия электропередачи. В нескольких домах временно отсутствует электричество.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам в светлое время суток», — написал Гладков.