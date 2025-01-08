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Регион
8 января, 04:37

Минобороны: 32 украинских БПЛА уничтожены над семью регионами России за ночь

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 32 беспилотных летательных аппаратов ВС Украины в течение ночи над семью регионами РФ. На острие атаки 8 января оказалась Саратовская область, где силы ПВО сбили 11 дронов противника.

Над Курской и Ростовской областями средства ПВО перехватили ещё по четыре беспилотника, а зенитчики Белгородской и Брянской области записали в свой актив по три БПЛА. Два летательных аппарата расчёты ЗРК поразили над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью. Оставшиеся четыре дрона уничтожены над акваторией Азовского моря.

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Ранее власти Саратовской области сообщали, что обломки одного из сбитых БПЛА рухнули на территории промышленного предприятия. В результате там начался пожар. В борьбу с огнём уже вступили расчёты МЧС.

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Shutterstock / FOTODOM / zef art

Анатолий Цейко
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