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Регион
8 января, 01:43
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Промышленный объект загорелся в Энгельсе после падения обломков украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотников в небе над Энгельсом, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По словам чиновника, обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект и спровоцировали возгорание.

«На месте работают пожарные расчёты и экстренные службы», — говорится в его заявлении.

О пострадавших в результате атаки Бусаргин не сообщил.

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Напомним, что незадолго до этого местные жители сообщали о взрывах и вспышках в небе над городом. Очевидцы насчитали несколько десятков громких хлопков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Анатолий Цейко
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