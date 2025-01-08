Промышленный объект загорелся в Энгельсе после падения обломков украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотников в небе над Энгельсом, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По словам чиновника, обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект и спровоцировали возгорание.

«На месте работают пожарные расчёты и экстренные службы», — говорится в его заявлении.

О пострадавших в результате атаки Бусаргин не сообщил.