SHOT: Десятки взрывов прогремели над Энгельсом, в городе работает ПВО

Серия взрывов раздалась над Энгельсом Саратовской области. По словам очевидцев, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил SHOT.

Местные жители утверждают, что слышали около 25 взрывов и видели яркие вспышки в небе. Обломки одного из дронов упали на улицу. Звучит сирена воздушной тревоги.

Незадолго до этого губернатор региона Роман Бусаргин предупреждал об угрозе атаки беспилотников. Все экстренные службы региона приведены в состояние полной готовности.