Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 января, 07:40

ВСУ обстреляли Горловку в ДНР 8 снарядами «натовского» калибра

Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили по Горловке восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в пресс-службе управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 06:15 — населённый пункт Плещеевка — населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 06:50 — населённый пункт Дылеевка — населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров», — указано в сообщении.

Вместе с тем ВСУ по Никитовскому району выпустили три кассетных снаряда «натовского» калибра.

Число раненых в результате атаки ВСУ на Горловку возросло до 6 человек
Число раненых в результате атаки ВСУ на Горловку возросло до 6 человек

А ранее Life.ru писал, что в Горловке в ДНР пожарная часть подверглась обстрелу. В результате атаки пострадала женщина, её госпитализировали.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar