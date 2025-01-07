Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили по Горловке восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в пресс-службе управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 06:15 — населённый пункт Плещеевка — населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 06:50 — населённый пункт Дылеевка — населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров», — указано в сообщении.

Вместе с тем ВСУ по Никитовскому району выпустили три кассетных снаряда «натовского» калибра.