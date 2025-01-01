В ДНР пожарная часть подверглась обстрелу, пострадала женщина

Сегодня, 1 января, пожарная часть в городе Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглась обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ДНР пожарная часть подверглась обстрелу. Фото © Telegram / МЧС России

Были повреждены окна депо и ёмкости пожарного водоёма и забор. Кроме того, в 16 служебных помещениях пострадало остекление.

Пожарная часть после обстрела. Фото © Telegram / МЧС России

Есть пострадавшая: радиотелефонист была доставлена в больницу с контузией. Сейчас её жизни ничего не угрожает.