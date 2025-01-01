В ДНР пожарная часть подверглась обстрелу, пострадала женщина
МЧС России: В Горловке пожарная часть подверглась обстрелу, есть пострадавшая
Повреждены окна пожарной части в Горловке. Фото © Telegram / МЧС России
Сегодня, 1 января, пожарная часть в городе Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглась обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ДНР пожарная часть подверглась обстрелу. Фото © Telegram / МЧС России
Были повреждены окна депо и ёмкости пожарного водоёма и забор. Кроме того, в 16 служебных помещениях пострадало остекление.
Пожарная часть после обстрела. Фото © Telegram / МЧС России
Есть пострадавшая: радиотелефонист была доставлена в больницу с контузией. Сейчас её жизни ничего не угрожает.
Ранее Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по больнице в Алёшках Херсонской области. Главный врач медицинского учреждения был ранен, а его заместитель погиб. Заместитель главного врача по лечебной работе Василий Иванович Борисов всю свою жизнь прожил в городе и посвятил себя спасению жизней людей. Главный врач Владимир Иванович Харлан получил серьёзные осколочные ранения. Это уже второе покушение на него.