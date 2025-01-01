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1 января, 15:45

В ДНР пожарная часть подверглась обстрелу, пострадала женщина

МЧС России: В Горловке пожарная часть подверглась обстрелу, есть пострадавшая

Повреждены окна пожарной части в Горловке. Фото © Telegram / МЧС России

Повреждены окна пожарной части в Горловке. Фото © Telegram / МЧС России

Сегодня, 1 января, пожарная часть в городе Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) подверглась обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ДНР пожарная часть подверглась обстрелу. Фото © Telegram / МЧС России

В ДНР пожарная часть подверглась обстрелу. Фото © Telegram / МЧС России

Были повреждены окна депо и ёмкости пожарного водоёма и забор. Кроме того, в 16 служебных помещениях пострадало остекление.

Пожарная часть после обстрела. Фото © Telegram / МЧС России

Пожарная часть после обстрела. Фото © Telegram / МЧС России

Есть пострадавшая: радиотелефонист была доставлена в больницу с контузией. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

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Четверо мужчин и женщина пострадали в ДНР в результате атак ВСУ за сутки

Ранее Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по больнице в Алёшках Херсонской области. Главный врач медицинского учреждения был ранен, а его заместитель погиб. Заместитель главного врача по лечебной работе Василий Иванович Борисов всю свою жизнь прожил в городе и посвятил себя спасению жизней людей. Главный врач Владимир Иванович Харлан получил серьёзные осколочные ранения. Это уже второе покушение на него.

Алена Пенчугина
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