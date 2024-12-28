Число раненых в результате атаки ВСУ на Горловку возросло до 6 человек
Последствия прямого попадания снаряда ВСУ в один из домов в посёлке шахты им. Ю.А. Гагарина. Фото © Telegram / «Приходько РИК»
Количество раненых в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) увеличилось до шести человек. Об этом рассказал глава города Иван Приходько в своём телеграм-канале.
Мэр также поделился последствиями прямого попадания снаряда украинских террористов в один из домов в посёлке шахты им. Ю.А. Гагарина, который находится в Никитовском районе Горловки.
Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram / «Приходько РИК»
Приходько сообщил, что в Никитовском районе города были выявлены суббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик». Он призвал местных жителей не трогать и не поднимать их, а информировать об обнаружении компетентные органы, по возможности, оградить место находки.
Суббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик». Фото © Telegram / «Приходько РИК»
«Не поднимать ни в коем случае! Это смертельно опасно» — написал чиновник в своём телеграм-канале.
Напомним, в ночь на 28 декабря беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал Горловку. Ранее сообщалось о том, чтобы были ранены два мирных жителя, однако теперь их число увеличилось до шести человек.