Число раненых в результате атаки ВСУ на Горловку возросло до 6 человек

Количество раненых в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) увеличилось до шести человек. Об этом рассказал глава города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Мэр также поделился последствиями прямого попадания снаряда украинских террористов в один из домов в посёлке шахты им. Ю.А. Гагарина, который находится в Никитовском районе Горловки.

Последствия атаки ВСУ. Фото © Telegram / «Приходько РИК»

Приходько сообщил, что в Никитовском районе города были выявлены суббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик». Он призвал местных жителей не трогать и не поднимать их, а информировать об обнаружении компетентные органы, по возможности, оградить место находки.

Суббоеприпасы ВФУ типа «колокольчик». Фото © Telegram / «Приходько РИК»

«Не поднимать ни в коем случае! Это смертельно опасно» — написал чиновник в своём телеграм-канале.