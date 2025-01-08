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Регион
8 января, 00:42

Гладков: Атака дронов ВСУ на Белгородскую область отражена силами ПВО

Повреждённая кровля дома. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённая кровля дома. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Российские системы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в небе над Белгородской областью. О последствиях ночной атаки ВСУ рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По словам чиновника, жертв и пострадавших в результате налёта нет.

Глава региона добавил, что в селе Стрелецкое обломки сбитого дрона повредили крышу и фасад частного дома. На придомовой территории началось возгорание мусора, но пожарные оперативно справились с огнём.

«Информация о последствиях уточняется», — подытожил он.

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А 6 января в Белгородской области беспилотник ВСУ нанёс удар по движущемуся автомобилю. Водитель получил минно-взрывную травму и был госпитализирован.

Лия Мурадьян
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