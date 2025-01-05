ВСУ пытались ударить по Нововоронежской АЭС

Украинский БПЛА пытался атаковать Нововоронежскую АЭС с помощью дрона. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, беспилотник ВСУ, который сегодня наша ПВО сбила над Воронежской областью, пытался ударить по Нововоронежской АЭС. Атака была сорвана около часа ночи. К счастью, пострадавших и разрушений нет.