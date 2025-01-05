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Регион
5 января, 12:22

ВСУ пытались ударить по Нововоронежской АЭС

SHOT: Российская ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ на Нововоронежскую АЭС

Украинский БПЛА пытался атаковать Нововоронежскую АЭС с помощью дрона. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, беспилотник ВСУ, который сегодня наша ПВО сбила над Воронежской областью, пытался ударить по Нововоронежской АЭС. Атака была сорвана около часа ночи. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

В Ростовской области обломки сбитых БПЛА повредили дома и автомобили
В Ростовской области обломки сбитых БПЛА повредили дома и автомобили

Ранее в МО РФ сообщили, что за ночь российские системы ПВО сбили 61 БПЛА ВСУ над пятью регионами России. Большая часть из беспилотников была уничтожена над Ростовской областью — 37 штук. Ещё 20 дронов ликвидировали над Брянской областью, два — над Воронежской, по одному — над Белгородской и Орловской областями.

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Юрий Лысенко
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