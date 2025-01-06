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Регион
6 января, 07:28

Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на движущееся авто в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области, водитель ранен. Об украинской атаке сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавшего с минно-взрывной травмой и вывихом плеча попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ. После оказания необходимой медицинской помощи бригадой СМП он будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода», – рассказал глава области.

Сама машина повреждена, остальные последствия атаки ВСУ уточняется.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ в регионе было ранено два человека. По его словам, они были доставлены в больницу и теперь находятся под присмотром врачей.

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Телеграм / Настоящий Гладков

Андрей Бражников
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