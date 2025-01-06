Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на движущееся авто в Белгородской области

«Пострадавшего с минно-взрывной травмой и вывихом плеча попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ. После оказания необходимой медицинской помощи бригадой СМП он будет доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода», – рассказал глава области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ в регионе было ранено два человека. По его словам, они были доставлены в больницу и теперь находятся под присмотром врачей.