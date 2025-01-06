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Регион
6 января, 00:24

Два жителя Белгородской области ранены при атаке беспилотника ВСУ

Два жителя села Ржевка Шебекинскогого округа Белгородской области ранены в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго — осколочное ранение головы, баротравма и контузия. Бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков в телеграм-канале.

В селе выбито остекление и посечены фасады двух многоквартирных домов. Повреждения зафиксированы у четырёх легковых автомобилей. Чиновник добавил, что подомовой обход оперативными службами продолжится в светлое время суток.

Силы ПВО сбили 11 дронов ВСУ за три часа над Белгородской и Курской областями
Силы ПВО сбили 11 дронов ВСУ за три часа над Белгородской и Курской областями

Ранее Life.ru рассказывал, как в Харьковской области украинский дрон врезался в машину с четырьмя детьми. Пострадавших доставили в лечебные учреждения Белгородской области.

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Артур Лапсаков
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