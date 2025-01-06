Два жителя Белгородской области ранены при атаке беспилотника ВСУ

Два жителя села Ржевка Шебекинскогого округа Белгородской области ранены в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго — осколочное ранение головы, баротравма и контузия. Бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков в телеграм-канале.

В селе выбито остекление и посечены фасады двух многоквартирных домов. Повреждения зафиксированы у четырёх легковых автомобилей. Чиновник добавил, что подомовой обход оперативными службами продолжится в светлое время суток.