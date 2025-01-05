В Харьковской области украинский дрон врезался в машину с четырьмя детьми
На освобождённой ВС РФ территории Харьковской области украинский дроновод направил беспилотник прямо в машину, в которой на тот момент двое взрослых и четверо детей. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
«Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобождённой территории Харьковской области. В машине находились 4 ребёнка и 2 взрослых. Все получили ранения разной степени тяжести», — написал Ганчев в телеграм-канале.
Он добавил, что пострадавших доставили в лечебные учреждения Белгородской области. Сейчас за их жизни борются российские врачи.
Ранее Life.ru рассказывал, как украинские операторы БПЛА атаковали автомобиль с российскими журналистами в Донецкой Народной Республике. При этом удар не оказался случайным, а был заранее спланирован с чиновниками Минобороны Украины. Напомним, в результате удара погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, пятеро его коллег, среди которых были двое журналистов «Блокнота», получили ранения.
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