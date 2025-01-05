В Харьковской области украинский дрон врезался в машину с четырьмя детьми

На освобождённой ВС РФ территории Харьковской области украинский дроновод направил беспилотник прямо в машину, в которой на тот момент двое взрослых и четверо детей. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобождённой территории Харьковской области. В машине находились 4 ребёнка и 2 взрослых. Все получили ранения разной степени тяжести», — написал Ганчев в телеграм-канале.