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Регион
5 января, 19:17

В Харьковской области украинский дрон врезался в машину с четырьмя детьми

На освобождённой ВС РФ территории Харьковской области украинский дроновод направил беспилотник прямо в машину, в которой на тот момент двое взрослых и четверо детей. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль мирных жителей на освобождённой территории Харьковской области. В машине находились 4 ребёнка и 2 взрослых. Все получили ранения разной степени тяжести», — написал Ганчев в телеграм-канале.

Он добавил, что пострадавших доставили в лечебные учреждения Белгородской области. Сейчас за их жизни борются российские врачи.

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Ранее Life.ru рассказывал, как украинские операторы БПЛА атаковали автомобиль с российскими журналистами в Донецкой Народной Республике. При этом удар не оказался случайным, а был заранее спланирован с чиновниками Минобороны Украины. Напомним, в результате удара погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, пятеро его коллег, среди которых были двое журналистов «Блокнота», получили ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Владимир Озеров
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