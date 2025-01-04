Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 января, 20:34

Двое журналистов издания «Блокнот» получили ранения при атаке ВСУ в Горловке

Журналисты Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Обложка © Telegram / Блокнот Донецк

Журналисты Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Обложка © Telegram / Блокнот Донецк

Двое журналистов издания «Блокнот» получили ранения при атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автомобиль с использованием дрона под Горловкой, сообщает издание.

Как сообщается, в машине находились редактор «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и военный корреспондент Изабелла Либерман. Во время атаки они получили контузии и ушибы, а также были слегка повреждены осколками. Пострадавшие уточнили, что им пришлось выпрыгивать из машины на ходу. Сейчас получивших травмы везут в больницу Донецка.

В зоне СВО погиб бывший редактор «Известий» Максим Елисеев
В зоне СВО погиб бывший редактор «Известий» Максим Елисеев

Напомним, инцидент произошёл вечером 4 января. Удар ВСУ привёл к гибели внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Ранения получили корреспондент РИА «Новости» и ещё четверо сотрудников СМИ.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar