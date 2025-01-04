Двое журналистов издания «Блокнот» получили ранения при атаке ВСУ в Горловке

Как сообщается, в машине находились редактор «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и военный корреспондент Изабелла Либерман. Во время атаки они получили контузии и ушибы, а также были слегка повреждены осколками. Пострадавшие уточнили, что им пришлось выпрыгивать из машины на ходу. Сейчас получивших травмы везут в больницу Донецка.