ВСУ ударили по авто с российскими журналистами в ДНР по предварительному сговору

Украинские военнослужащие совершили атаку на автомобиль с российскими журналистами на отрезке дороги Горловка — Донецк по предварительному сговору. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы следствия.

Как поясняется в тексте, командиры ВСУ и чиновники из Минобороны Украины были в курсе готовящейся атаки по гражданской машине и даже были обговорены все детали. Следователи намерены установить точный и полный круг лиц, отдавших приказ об обстреле автомобиля, а также выяснить личности непосредственных исполнителей.