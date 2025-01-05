«Символ непоколебимого духа»: Мэр Донецка тепло вспомнил об убитом ВСУ военкоре «Известий»
Мэр Донецка соболезнует семье погибшего журналиста «Известий» Мартемьянова
Внештатный корреспондент Александр Мартемьянов. Фото © Телеграм / «Известия»
Мэр Донецка Алексей Кулемзин выразил соболезнования в связи с гибелью внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в результате атаки дрона ВСУ на пути в Горловку. Он высоко оценил работу журналиста и его непоколебимый дух.
«Этой ночью в результате атаки дрона противника на трассе Донецк – Горловка погиб журналист «Известий» Александр Мартемьянов, чья жизнь была посвящена поиску правды. Его работа стала символом смелости и непоколебимого духа. Память о нём останется в наших сердцах навсегда», — пишет градоначальник в Telegram-канале.
Как уже писал Life.ru, вечером 4 января ВСУ атаковали при помощи FPV-дрона гражданский автомобиль на трассе Донецк — Горловка. Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб, ранения получили по крайней мере пятеро сотрудников других СМИ, среди них двое журналистов издания «Блокнот». Захарова назвала эту атаку очередным преступление Владимира Зеленского.