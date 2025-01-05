Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 января, 07:57

«Символ непоколебимого духа»: Мэр Донецка тепло вспомнил об убитом ВСУ военкоре «Известий»

Мэр Донецка соболезнует семье погибшего журналиста «Известий» Мартемьянова

Внештатный корреспондент Александр Мартемьянов. Фото © Телеграм / «Известия»

Внештатный корреспондент Александр Мартемьянов. Фото © Телеграм / «Известия»

Мэр Донецка Алексей Кулемзин выразил соболезнования в связи с гибелью внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в результате атаки дрона ВСУ на пути в Горловку. Он высоко оценил работу журналиста и его непоколебимый дух.

«Этой ночью в результате атаки дрона противника на трассе Донецк – Горловка погиб журналист «Известий» Александр Мартемьянов, чья жизнь была посвящена поиску правды. Его работа стала символом смелости и непоколебимого духа. Память о нём останется в наших сердцах навсегда», — пишет градоначальник в Telegram-канале.

Как уже писал Life.ru, вечером 4 января ВСУ атаковали при помощи FPV-дрона гражданский автомобиль на трассе Донецк — Горловка. Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб, ранения получили по крайней мере пятеро сотрудников других СМИ, среди них двое журналистов издания «Блокнот». Захарова назвала эту атаку очередным преступление Владимира Зеленского.

В ООН прокомментировали нападение на российских журналистов в Горловке
В ООН прокомментировали нападение на российских журналистов в Горловке
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Журналисты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar