В ООН прокомментировали нападение на российских журналистов в Горловке
ООН выступила против атак на журналистов после смерти корреспондента «Известий»
Погибший в результате атаки ВСУ корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Обложка © Telegram / IZ.RU
ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя преднамеренную атаку украинских военных на российских журналистов. Его слова приводят РИА «Новости».
«Мы выступаем против любых нападений на журналистов», — отметил Хак.
Напомним, вечером 4 января украинские войска нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю на трассе Донецк-Горловка. В результате атаки погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, два журналиста РИА Новости и трое сотрудников других СМИ получили травмы.