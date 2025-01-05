В ООН прокомментировали нападение на российских журналистов в Горловке

ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя преднамеренную атаку украинских военных на российских журналистов. Его слова приводят РИА «Новости».

«Мы выступаем против любых нападений на журналистов», — отметил Хак.

Двое журналистов издания «Блокнот» получили ранения при атаке ВСУ в Горловке

Двое журналистов издания «Блокнот» получили ранения при атаке ВСУ в Горловке

Напомним, вечером 4 января украинские войска нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю на трассе Донецк-Горловка. В результате атаки погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, два журналиста РИА Новости и трое сотрудников других СМИ получили травмы.