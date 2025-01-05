Захарова назвала атаку на журналистов очередным преступлением режима Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала убийство внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, назвав атаку «очередным жестоким преступлением режима Зеленского». Полный текст заявления опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«4 января в результате целенаправленной атаки дроном боевиками киевского режима погиб внештатный корреспондент «Известий» А.С.Мартемьянов. Ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере четверо сотрудников российских СМИ <…> Трагедия произошла вдалеке от линии боевого соприкосновения. Вне всяких сомнений, представители СМИ были осознанно избраны мишенью для смертоносного нападения. Об этом свидетельствуют и показания выживших после атаки», — говорится в заявлении Захаровой.

МИД выразил соболезнования семье и коллегам Мартемьянова, а также пострадавшим в атаке. Захарова подчеркнула, что сознательное убийство журналистов является частью «кровавой кампании террора» со стороны Украины, направленной против мирных граждан и СМИ, и обвинила международные организации в игнорировании преступлений Киева.