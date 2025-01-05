Пушилин выразил соболезнования родным погибшего журналиста Мартемьянова

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшего внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг», — подчеркнул Пушилин.

Материалы корреспондента о Донбассе были смелыми и объективными, добавил глава ДНР. Мартемьянов всегда был на переднем крае. Одним из последних его расследований был материал об обстреле Горловки кассетными боеприпасами. Он вышел буквально на следующий день после Дня памяти погибших журналистов, которых мы вспоминали, указал Пушилин.