СК завёл дело по факту гибели журналиста «Известий» от удара дрона ВСУ в ДНР
Александр Мартемьянов. Фото © Telegram/ «Известия»
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели внештатного журналиста «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четверых его коллег во время работы в ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Главным СУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 105, 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества)», — говорится в тексте.
Напомним, вечером 4 января беспилотник ВСУ ударил по гражданскому автомобилю на трассе Донецк — Горловка. Атака унесла жизнь внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, пятеро его коллег из других российских изданий, среди которых были двое журналистов «Блокнота», получили ранения. Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал работу погибшего военкора символом смелости и непоколебимого духа.