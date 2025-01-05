Появилось видео с военкором «Известий» за несколько часов до гибели в ДНР

В Сети появились последние кадры с погибшим в ДНР от удара дрона ВСУ внештатным корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым. Ролик снят в Горловке 4 января, пишет телеканал «Звезда» .

На видео Мартемьянов вместе с местными жителями укрывается в магазине от летящих над городом беспилотников ВСУ. В этот момент у стоящего рядом с ним мужчины в руке находится детектор дронов, который не прекращая пищит.