Появилось видео с военкором «Известий» за несколько часов до гибели в ДНР
В Сети выложили последнее видео с погибшим военкором «Известий» Мартемьяновым
В Сети появились последние кадры с погибшим в ДНР от удара дрона ВСУ внештатным корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым. Ролик снят в Горловке 4 января, пишет телеканал «Звезда».
Военкор «Известий» Александр Мартемьянов вместе с местными жителями укрывается от дронов ВСУ в магазине. Видео © Telegram / Телеканал «Звезда»
На видео Мартемьянов вместе с местными жителями укрывается в магазине от летящих над городом беспилотников ВСУ. В этот момент у стоящего рядом с ним мужчины в руке находится детектор дронов, который не прекращая пищит.
Напомним, вечером 4 января FPV-дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю на трассе Донецк — Горловка. Атака унесла жизнь внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, пятеро его коллег из других российских изданий, среди которых были двое журналистов «Блокнота», получили ранения. Спикер МИД России Мария Захарова назвала случившееся ещё одним преступлением главы киевского режима Владимира Зеленского. Сегодня сообщалось, что следователи начали осмотр тела погибшего военкора.
Telegram / Телеканал «Звезда»