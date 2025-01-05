Следователи начали осмотр тела убитого в ДНР военкора «Известий»
РИА «Новости»: СК РФ начал осмотр тела убитого ВСУ в ДНР военкора Мартемьянова
Убитый дроном ВСУ военкор «Известий» Александр Мартемьянов. Обложка © Телеграм / «Известия»
В морге Донецка следователи начали осмотр тела внештатного военкора «Известий» Александра Мартемьянова, убитого вчера украинским беспилотником. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщает РИА «Новости».
Собеседник агентства заявил, что сотрудники СК РФ прибыли для проведения необходимых следственных мероприятий. А пострадавшие коллеги погибшего журналиста уже дали правоохранителям первые показания о случившемся.
Напомним, вечером 4 января ударный дрон украинских войск атаковал гражданское авто на трассе Донецк — Горловка. От полученных ранений скончался внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, также пострадали минимум пятеро сотрудников других изданий, в том числе двое журналистов «Блокнота». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку очередным преступлением киевского режима и лично Владимира Зеленского.