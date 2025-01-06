За ночь силы ПВО России уничтожили 12 беспилотников ВСУ
За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Семь дронов было сбито над территорией Курской области, по два — над Белгородской и Брянской областями, ещё один перехватили над Крымом.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ в регионе было ранено два человека. По его словам, они были доставлены в больницу и теперь находятся под присмотром врачей.
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