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Регион
6 января, 04:30

За ночь силы ПВО России уничтожили 12 беспилотников ВСУ

За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Семь дронов было сбито над территорией Курской области, по два — над Белгородской и Брянской областями, ещё один перехватили над Крымом.

Росгвардия разбила в труху технику ВСУ под Курском
Росгвардия разбила в труху технику ВСУ под Курском

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ в регионе было ранено два человека. По его словам, они были доставлены в больницу и теперь находятся под присмотром врачей.

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Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Владимир Озеров
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