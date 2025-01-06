За ночь силы ПВО России уничтожили 12 беспилотников ВСУ

За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Семь дронов было сбито над территорией Курской области, по два — над Белгородской и Брянской областями, ещё один перехватили над Крымом.