Росгвардия разбила в труху технику ВСУ под Курском
Росгвардия участвует в отражении атаки ВСУ в Курской области
Бойцы Росгвардии уничтожили машину разминирования и танк ВСУ, которые украинские войска подогнали для наступления под Курском. Об этом сообщает пресс-служба войск Национальной гвардии РФ.
Боевая работа Росгвардии в Курской области. Видео © Telegram / Росгвардия
«Росгвардейцы, осуществляющие непрерывный объективный контроль приграничных районов Курской области, обнаружили и уничтожили машину разминирования ВСУ, расчищающую минное заграждение», — сказано в сообщении.
Кроме того, дроноводы из Росгвардии записали на свой счёт очередной разбитый украинский танк. Ведомство принимает участие в срыве наступательных операций ВСУ в Курской области.
Напомним, что командование ВСУ недавно приказало своим бойцам, занявшим глухую оборону в Курской области, начать контратаковать. Возможно, таким образом Украина пытается выбить для себя более выгодные условия за столом переговоров, поскольку время поджимает, а на горизонте уже замаячила инаугурация избранного президента США Трампа.
Telegram / Росгвардия