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Регион
5 января, 20:48
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Росгвардия разбила в труху технику ВСУ под Курском

Росгвардия участвует в отражении атаки ВСУ в Курской области

Бойцы Росгвардии уничтожили машину разминирования и танк ВСУ, которые украинские войска подогнали для наступления под Курском. Об этом сообщает пресс-служба войск Национальной гвардии РФ.


Боевая работа Росгвардии в Курской области. Видео © Telegram / Росгвардия

«Росгвардейцы, осуществляющие непрерывный объективный контроль приграничных районов Курской области, обнаружили и уничтожили машину разминирования ВСУ, расчищающую минное заграждение», — сказано в сообщении.

Кроме того, дроноводы из Росгвардии записали на свой счёт очередной разбитый украинский танк. Ведомство принимает участие в срыве наступательных операций ВСУ в Курской области.

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Напомним, что командование ВСУ недавно приказало своим бойцам, занявшим глухую оборону в Курской области, начать контратаковать. Возможно, таким образом Украина пытается выбить для себя более выгодные условия за столом переговоров, поскольку время поджимает, а на горизонте уже замаячила инаугурация избранного президента США Трампа.

Обложка ©

Telegram / Росгвардия

Владимир Озеров
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