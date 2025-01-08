В Энгельсе введут режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введут в Энгельсе в связи с увеличением площади пожара на промышленном предприятии, который возник после удара БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введён режим чрезвычайной ситуации», — заявил чиновник.
Напомним, что в ночь на 8 января жители Энгельса сообщали о взрывах и вспышках в небе. Очевидцы насчитали несколько десятков громких хлопков. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что средства ПВО сбили несколько дронов. Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект, после чего там начался пожар. При тушении возгорания погибли двое пожарных.
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