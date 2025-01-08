Два сотрудника МЧС погибли при ликвидации пожара в Энгельсе после атаки БПЛА
Два спасателя погибли в результате ликвидации пожара на промышленном предприятии в Энгельсе, которое произошло в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших — сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу. Министру здравоохранения поручено держать оказание медицинской помощи на особом контроле», — написал чиновник в телеграм-канале.
Напомним, что в ночь на 8 января жители Энгельса сообщали о взрывах и вспышках в небе. Очевидцы насчитали несколько десятков громких хлопков. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что средства ПВО сбили несколько дронов. Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект, после чего там начался пожар.
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