Два сотрудника МЧС погибли при ликвидации пожара в Энгельсе после атаки БПЛА

Два спасателя погибли в результате ликвидации пожара на промышленном предприятии в Энгельсе, которое произошло в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших — сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу. Министру здравоохранения поручено держать оказание медицинской помощи на особом контроле», — написал чиновник в телеграм-канале.