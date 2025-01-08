«Судороги режима»: В Совфеде прокомментировали атаку дронов ВСУ по Саратову
Сенатор Карасин счёл слабостью атаку беспилотников ВСУ по Саратову и Энгельсу
Киев показывает свою слабость атакой на Саратов и Энгельс при помощи беспилотников. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации (Совфед) по международным делам Григорий Карасин, комментируя удары ВСУ по российским городам.
«Это военно-политические судороги режима [Владимира] Зеленского. Это явный показатель слабости и неуверенности в своих силах, судороги режима», — указал сенатор в беседе с «Лентой.ру».
Карасин отметил, что подобные судороги будут продолжаться какое-то время. По его словам, РФ необходимо сделать всё возможное, чтобы эти судороги сократились по времени своего действия.
Напомним, что в ночь на 8 января жители Энгельса сообщали о взрывах и вспышках в небе. Очевидцы насчитали несколько десятков громких хлопков. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что средства ПВО сбили несколько дронов. Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект, после чего там начался пожар.
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