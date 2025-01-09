Сводки СВО. ВСУ бегут под Бердином, Армия России продвигается к Славянску, киевские командиры приказали дезертировать, 9 января Киев бросил в курских лесопосадках своих зэков, ВС РФ перерезали ещё одну трассу в Донбассе, украинский офицер попал в СИЗО за попытку сохранить жизнь мобилизованным — дайджест Life.ru. 8 января, 21:07 Российский военный в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Украина потеряла за первую неделю 2025 года свыше 13 тысяч боевиков и большое количество техники, в том числе иностранной, например пять немецких танков Leopard. В это же время Киев попытался провести очередное наступление, но российским войскам не только удаётся отбить атаки ВСУ, но и выйти на новые рубежи.

Курская область, 9 января

290 вэсэушников погибли в Курской области за прошедшие сутки. Министерство обороны сообщает, что удары нанесены по противнику в районах Викторовки, Зазулевки, Казачьей Локни, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Локни, Мартыновки, Мелового, Мирного, Русского Поречного, Суджи и Черкасского Поречного. Также подразделения ВСУ поражены в Сумской области.

— Враг продолжает переброску штурмовиков элитных подразделений со всей линии фронта в Суджанское приграничье — за сутки группировка оккупантов увеличилась более чем на 600 человек, — пишет канал «Северный ветер».

Уничтожение САУ «Гвоздика» ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Киевское командование уже решило в Курской области отправлять в штурмы бывших заключённых и мобилизованных осенью 2023 года. В обороне же сидят сводные подразделения сил специальных операций, национальной гвардии, пограничной службы и националистических батальонов.

Аналитик Роман Алехин заявляет, что ВС РФ уже вблизи Черкасского Поречного и Суджи. В Малой Локне идут бои. Он обращает внимание и на погоду. В ближайшие дни будет тепло, что плохо сказывается на планах Киева вести наступление на российской территории. Хутор Бердин, который в последние дни стал часто появляться в сводках из-за попытки его захватить украинскими боевиками, под контролем ВС РФ. В близлежащих посадках наши бойцы уничтожают остатки ВСУ.

— Основные силы противника были уничтожены на подступах к хутору Бердин. Продолжается зачистка лесопосадок, в которых укрылись остатки украинских войск. Здесь в дело идут и наши артиллеристы, и расчёты FPV-дронов, — пояснил военкор Евгений Поддубный.

Западные эксперты говорят, что в скором времени развернутся бои за Суджу. Город является важным логистическим центром для всей группировки ВСУ. Активизация здесь отразится на всех действиях противника в Курской области.

Донецкая Народная Республика, 9 января

18 боевиков ВСУ взяты в плен вблизи Курахова. В руки бойцов группировки «Центр» попали военнослужащие элитной 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Остатки украинских подразделений пытаются скрыться в городе. Одну из таких групп обнаружили операторы БПЛА 110-й бригады. Противник был уничтожен беспилотниками.

В северной части ДНР российские войска совершили бросок в сторону села Колодези. На этом направлении развивается наступление на Северск, Лиман и Славянск.

— Обстановка в Часовом Яре остаётся сложной. Город фактически превратился в груду руин, а бои локально происходят на участках в Северном микрорайоне, где 200-я ОМСБр заняла территорию цеха номер 4 огнеупорного комбината, — рассказали авторы канала «Архангел спецназа» о боях ещё на одном направлении. Постепенно улицы Часова Яра переходят под контроль ВС РФ.

Продолжается операция по охвату Покровска. Российские штурмовики вышли на трассу Покровск-Константиновка в районе Малиновки. Ещё одна группа высадилась вблизи Водяного Второго. Передвижение на Покровском направлении у ВСУ — большая проблема. Бойцы отряда имени Максима Кривоноса с помощью дронов подбили танк Т-72 и боевую машину «Козак».

Ликвидация остатков подразделений ВСУ в Курахове. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

ВСУ получили новые БМП

Немецкий концерн Rheinmetall передал Украине БМП Lynx KF41. Эта машина появилась на свет в 2018 году. Единственным её оператором является Венгрия. БМП может перевозить до девяти военнослужащих, ещё три — экипаж. 45-тонная машина вооружена 30-мм пушкой MK 30-2/ABM. Большой вес является проблемой. Для сравнения: танк Т-72 на четыре тонны легче, а отечественная БПМ-3 весит всего 18 тонн. Для российских военных броневики будут лёгкой и желанной целью.

Дезертиры в ВСУ

Печально известная на Украине 155-я бригада «Анна Киевская», прошедшая обучение во Франции, опять попала в сводку. На этот раз Государственное бюро расследований задержало старшего лейтенанта, который сначала сам ушёл в самоволку, а потом приказал подчинённым сложить оружие и расходиться. Подразделение должно было находиться в Донбассе, а вот украинца, решившего сохранить жизнь себе и подчинённых, нашли в Ровенской области и доставили в Киев. Против него возбуждено уголовное дело. Командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый прокомментировал скандалы с покинувшими 155-ю бригаду.

— Никто не имел такого опыта раньше, поэтому невозможно было предусмотреть все нюансы и детали этого процесса. Проект такого масштаба для командования Сухопутных войск стал вызовом, и не все службы сработали отлично, — заявил Драпатый.

Защита Крымского моста

Крымский мост защищают новейшие системы ПВО С-500 «Прометей». Фото © TACC / Сергей Мальгавко

Ни для кого не секрет, что Украина желает уничтожить мост, соединяющий материковую Россию и Крым. В Киеве считают, что тогда будет нарушено снабжение армии, но они так и не поняли, что большая часть грузов идёт по земле через регионы, вошедшие в состав России осенью 2022 года. Американские журналисты попытались разобраться, как охраняют мост через Керченский пролив. Издание Military Watch Magazine утверждает, что отбивать украинские атаки готовы новейшие системы ПВО С-500 «Прометей».

— Эта первая в мире мобильная система «земля – воздух» с противоспутниковыми и противоракетными возможностями высоко ценится за мощные датчики, обеспечивающие дальность обнаружения до 800 км, а также непревзойдённый радиус поражения в 600 км и способность перехватывать цели на гиперзвуковых скоростях, — говорится в статье.

Кроме С-500 на защите Крымского моста и всего полуострова стоят системы С-400 «Триумф». Журналисты считают, что оба комплекса работают сообща. Учитывая, что в последнее время Киев атакует путепровод по воде, можно говорить об эффективности российских ЗРК.

Авторы Даниил Черных