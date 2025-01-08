Бойцы ВС РФ взяли в плен 18 украинских солдат в районе Курахово

Сообщается, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции и нанесли урон двум механизированным и одной аэромобильной бригаде ВСУ в окрестностях Северска, Белогоровки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного. Отражены три контратаки противника, в результате которых потери украинской стороны составили свыше 280 человек. Кроме того, уничтожены танк, боевая машина пехоты, американский бронетранспортёр М113, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.