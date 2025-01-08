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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 января, 00:35

Тысячи человек и полсотни танков: Раскрыты потери ВСУ за первую неделю 2025 года

РИАН: ВСУ потеряли 46 танков и почти 13 тысяч военных за первую неделю 2025 года

Только лишь за первую неделю 2025 года Вооружённые силы Украины безвозвратно потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и десятки единиц техники. Об этом на основе данных Министерства обороны России сообщили в РИА «Новости».

Согласно сводкам ведомства, в период с 1 по 7 января в зоне проведения специальной военной операции ряды противника поредели на 9,7 тысячи человек. Ещё порядка 2,9 тысячи бойцов ВСУ погибли в столкновениях на территории Курской области.

Кроме того, за неделю российские силы уничтожили 46 украинских танков: 17 в зоне СВО и 29 в приграничных районах Курской области. Среди подбитой техники значатся пять танков Leopard немецкого производства. Средствами ПВО за этот период был сбит украинский истребитель Су-27, а на счету ВКС РФ оказался вражеский МиГ-29.

Сводка СВО. Штурмовики ВСУ сдаются под Курском, Армия России давит боевиков в Часовом Яре, на Украине охотятся за мужчинами, 8 января
Сводка СВО. Штурмовики ВСУ сдаются под Курском, Армия России давит боевиков в Часовом Яре, на Украине охотятся за мужчинами, 8 января

ВСУ могли потерять значительно меньше людей, если бы командование вновь не бросило резервы в самоубийственную атаку под Курском. Наши защитники успешно сдержали натиск, а выжившие украинцы массово сдаются в плен.

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Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Анатолий Цейко
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