Только лишь за первую неделю 2025 года Вооружённые силы Украины безвозвратно потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и десятки единиц техники. Об этом на основе данных Министерства обороны России сообщили в РИА «Новости».

Согласно сводкам ведомства, в период с 1 по 7 января в зоне проведения специальной военной операции ряды противника поредели на 9,7 тысячи человек. Ещё порядка 2,9 тысячи бойцов ВСУ погибли в столкновениях на территории Курской области.