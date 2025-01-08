Сводка СВО. Штурмовики ВСУ сдаются под Курском, Армия России давит боевиков в Часовом Яре, на Украине охотятся за мужчинами, 8 января Бои в пригородах Суджи, Россия получила плацдарм в Донбассе, Киев ищет новых жертв для мобилизации — дайджест Life.ru. 7 января, 21:07 Работа экипажей танков Т-80. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 8 января

Армия России продолжает бить отряды ВСУ в Курской области. «Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, трёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное», — сообщает Минобороны РФ.

Вести бои у многих вэсэушников желания нет, поэтому они охотно сдаются в плен. Часть 95-й бригады ВСУ вообще отказалась идти на территорию России. Они должны были составить ударный кулак нового витка авантюры Зеленского, но не случилось. Однако силы у противника в Курской области ещё остались, и от них можно ожидать новой попытки наступления — ради возврата доверия от командования. Пока у киевских боевиков неразбериха и потери, российские войска, по информации военного аналитика Анатолия Радова, освободили Русское Поречное и ведут бои за Черкасское Поречное. Также поступают сведения о возвращении под контроль России Махновки. До Суджи осталось меньше двух километров. Бои идут у Замостья.

Удар по месту дислокации ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

— На бердинском участке противник никаких попыток наступательных действий не производил. Занял серую зону в лесополосах в окрестностях Бердина. Эти позиции никакого результата противнику не дадут, так как укреплений там как таковых нет. Работаем без суеты, уничтожаем противника, — пишут авторы канала «Архангел спецназа».

За сутки в Курской области ликвидировано свыше 325 человек, а также 10 танков и несколько единиц другой техники. Раненых боевики предпочитают оставлять на российской территории.

— Два автомобиля забрали несколько раненых и начали выдвижение к своим позициям, однако по непонятной причине два ещё живых вэсэушника были выброшены из машины, — рассказал военкор Александр Коц.

Возможно, это обусловлено тем, что Киев отправил в Курскую область бывших заключённых, возвращение которых на Украину режиму Зеленского не нужно.

Донецкая Народная Республика, 8 января

Поражение живой силы противника в Великой Новосёлке. Видео © Telegram / Воин DV

Знаменательное событие произошло в Донецкой Народной Республике. Бойцы отряда имени Максима Кривоноса получили Георгиевские кресты. Дело в том, что бойцы этого подразделения —бывшие вэсэушники, перешедшие на сторону России. Сегодня они воюют на нескольких направлениях, в том числе Покровском. С правого фланга ВС РФ ведут наступление в районе Тарасовки и Елизаветовки. В самом Покровске ещё остаются жители. Украинские власти заявляют, что они неохотно покидают свои дома, хотя в городе отключили газоснабжение и свет.

Ивановские десантники точечными ударами уничтожили командно-наблюдательные пункты ВСУ с пехотой и нарушили систему управления подразделениями украинских войск, обороняющими Часов Яр. Российские военные также отправляют FPV-дроны с прикреплёнными к ним звуковыми колонками. Через них десантники призывают украинских боевиков сложить оружие.

Военный корреспондент Евгений Лисицын обращает внимание на то, что после взятия Курахова у ВС РФ есть плацдарм для наступления по нескольким направлениям. Это Покровск и Великая Новосёлка, которая уже находится в оперативном окружении.

Украинские СМИ начали готовиться к потере Торецка. За Россией уже 95% города. Объявление о полном освобождении может быть уже в конце недели.

Военкоматы Украины охотятся за мужчинами

ТЦК Украины забирают мужчин даже с критически важных производств. Фото © ТАСС / ITAR / Артём Геодакян

Больше никакой брони от мобилизации у украинцев нет. Сотрудники ТЦК могут забирать мужчин даже с критически важных производств. Николаевский областной ТЦК уже вызвал тех, кто должен был избежать отправки в ВСУ. Военкомы сняли бронь, проигнорировав статус мужчины. Депутат Верховной рады Александр Федиенко отметил, что демобилизовать украинца не получится.

Но и это не конец беспредела. В Сумах мужчина умер после встречи с ТЦК. Его привезли в центр комплектования, избили, отправили в больницу, где он и скончался. В ТЦК попытались откреститься, заявив, что мужчина выпил горячительного и подрался неизвестно с кем. Чтобы не погибнуть на фронте, житель Днепропетровска при проверке документов ударил ножом полицейского, который работал вместе с сотрудником ТЦК. В отношении украинца возбуждено уголовное дело — но зато не в армии. Так называемый священник раскольничьей Православной церкви Украины посоветовал отлавливать уклонистов с помощью молитвы. Неудивительно, что с таким подходом в Киеве сожгли машину ТЦК.

Авторы Даниил Черных