Новости СВО. Армия России взяла Курахово и Даченское, разносит технику ВСУ под Курском, 7 января ВС РФ зачищают от остатков боевиков Южно-Донецкое направление, готовят операцию в Покровске, украинский нардеп обвинил ВСУ в абсурдной попытке наступления в Курской области — дайджест Life.ru. 6 января, 21:07 Боевые действия в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Армия России продолжает охват Покровска с юга, удалось освободить Даченское. В Курской области противник пожинает плоды неудачной попытки наступления — солдат ВСУ, зажатых в посадках, добивают с помощью дронов. В Торецке ВС РФ контролируют 80% города. Нардеп Рады Безуглая назвала попытки наступления ВСУ в Курской области «трагедией и абсурдом», которые приведут к потере городов в Донбассе.

Курская область, 7 января

В Курской области противник пытался организовать ещё одно наступление, но это привело лишь к пополнению числа подбитой техники и брошенных украинских солдат, прячущихся по посадкам. В районе хутора Бердин пехоту противника добивают с помощью дронов на оптоволокне. Системы РЭБ, которые ВСУ включили вчера, таким дронам не помеха. Повсюду горят различные западные единицы бронетехники. В целом ВСУ потеряли больше 50 бронемашин за два дня.

«Вооружённые силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. С целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населённого пункта Большое Солдатское. Решительными действиями подразделений группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена. В результате огневого поражения основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин», — сообщает Минобороны.

На подступах к н.п. Бердин Курской области экипаж вертолёта Ка-52М армейской авиации ВС РФ нанёс удар по колонне бронетехники ВСУ. Видео © Telegram / Северный Ветер

Тела боевиков ВСУ буквально разбросаны по посадкам, Киев не спешит забирать их. Их зачастую хоронят только российские солдаты. О ситуации в зоне СВО пишет Telegram-канал «Северный ветер»: «Контратака ВСУ не помешала Бесстрашным продолжить продвижение на других участках фронта в Суджанском приграничье: десантники Северян освободили Леонидово и продвинулись в окрестностях населённого пункта до 600 метров; штурмовые отряды Бесстрашных с упорными боями ворвались в Махновку, освободив большую часть населённого пункта, и продвинулись в окрестностях Куриловки, а также в лесополосах Суджанского района. Ракетчиками нанесён групповой удар по скоплению подразделений львовской 103-й ОБрТерО в Сумской области — уничтожено свыше 250 человек личного состава и двадцать пять ББМ. Общее продвижение Северян в Курской области составило свыше 2,3 километра».

Донецкая Народная Республика, 7 января

ВС РФ продолжают успешно наступать на всех направлениях. После двух месяцев боёв взяли Курахово. «Всего для удержания Курахова командование ВСУ сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих. В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахова противник потерял 80% личного состава (более 12 тыс. человек), порядка 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин», — сообщило Минобороны.

После освобождения Курахова сообщается о выходе наших подразделений на оперативный простор. В Покровске российские операторы БПЛА уже на постоянной основе жгут технику противника. «Направление по-прежнему остаётся одним из самых активных. ГрВ «Центр» продолжает активное наступление по всему участку ЛБС, с боями взламывая линию обороны противника. Наши наступающие подразделения юго-западнее Красноармейска атакуют в направлении населённых пунктов Котлино, Удачное, Новосергеевка, Зверево, а также трассы М30», — сообщает военкор Котенок.

Авиация ВКС России продолжает уничтожать логистические пути ВСУ. Видео © Telegram / ИЗНАНКА

По данным военкора, штурмовые подразделения немного продвинулись у южной окраины Зверева, несмотря на ожесточённое сопротивление противника, в районе Котлина смогли закрепиться ближе к трассе Т0406, ведут бои по овладению опорными пунктами ВСУ. В районе Зелёное – Даченское наши штурмы смогли потеснить противника с восточной окраины Зелёного и закрепиться ближе к центру. «Продолжаются бои за высоту севернее Даченского и Лысовку, в районе Проминя, Миролюбовки. На правом фланге направления подразделения ВС РФ расширили контроль территории в районе Елизаветовка – Воздвиженка, успешно продвинулись в направлении Барановки со стороны Новоалександровки», — сообщает Котенок.

Российские военные в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В Торецке ВС РФ достигли существенного успеха в суровых городских боях. Фактически ВСУ уже прижаты к самой городской окраине — в руках наших войск находится 80% города. В ближайшее время стоит ожидать полного освобождения Торецка.

Под Великой Новосёлкой наши парни стремятся отрезать все пути снабжения гарнизона противника. Военкор Котенок пишет про это: «В районе Нового Комара штурмовые подразделения мотострелков из Бурятии смогли продвинуться в направлении балки Каменной, заняв опорники противника и несколько посадок. Через эту балку идёт один из маршрутов снабжения опорника ВСУ западнее Раздольного. Уничтожено до двух взводов противника. Юго-западнее Времевки штурмовики продавили боевиков по высотам и вклиниваются в оборону противника, угрожая окружением гарнизону Нескучного».

Российский боец в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Украинский депутат назвал наступление ВСУ в Курской области бессмысленным

Украинский депутат Марьяна Безуглая раскритиковала новую попытку наступления ВСУ в окрестностях Суджи. По её словам, это «трагедия и абсурд». Она написала следующее: «Россияне берут под контроль наши полезные ископаемые, захватывают оставленные укрепления, которые удобны в первую очередь им, продвигаются на десятки километров вглубь по земле. Совсем скоро, очень скоро — «крепость Покровск», которая вовсе не крепость. Но, похоже, военные и политические приоритеты не связаны с защитой Днепровско-Донецкого кластера природных ресурсов Украины, спасением городов и людей или реформированием армии. Генералам нужно показать очередное «вперёд-вперёд», доказать политическому руководству свою незаменимость и умение «прекрасно управлять» Вооружёнными силами Украины, паразитируя на кратковременной эйфории и надеждах населения, чтобы продолжать удерживать свои позиции и ничего не менять. Чтобы скрывать свои преступления. То наступление на юге в 2023 году, то Курщина в 2024-м».

Авторы Кирилл Золотарев